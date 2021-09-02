توفي الفنان ماهر سليم، مساء أمس الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

ويشيع الجثمان الى مثواه الاخير من المستشفي بعد صلاة ظهر الخميس بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.

وبرز ماهر سليم في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها تجسيده شخصية "زيكا" القرد الشقي المنطلق المغامر، في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" والذي كوّن فيه ثنائيا محببا للجميع مع شخصية "زيكو" التي أدّاها الفنان الراحل سيد عزمي.

شارك في الأدوار الثانوية بأكثر من 160 عملا فنيا، من أبرزها مع المخرج يوسف شاهين في إسكندرية نيويورك، هي فوضى، ومع المخرج خالد يوسف في معظم أعماله: جواز بقرار جمهوري، الريس عمر حرب، حين ميسرة، دكان شحاتة، كلمني شكرا، كف القمر، خيانة مشروعة.

بالإضافة إلى أفلام سمك لبن تمر هندي، حليم، الشوق، الوعد.

وفي الدراما شارك في مسلسلات زيزينيا وأرابيسك، والمرسى والبحار، والأجزاء الأخيرة من مسلسل ونيس، وفرقة ناجي عطا الله، والجماعة، وأهل كايرو، ودوران شبرا، موجة حارة، بدون ذكر أسماء.

وفي السنوات الأخيرة شارك في عدد كبير من الأعمال مثل: بين عالمين، رجالة البيت، حظر تجول، عوالم خفية، لمس أكتاف، دفعة القاهرة، الآنسة فرح، وكان آخر أعماله فيلم وقفة رجالة.