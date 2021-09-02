العثور على جثة شاب نهشتها الكلاب في الوادي الجديد

عثر الأهالي بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على جثة شاب ملقاة في منطقة نائية نهشتها الكلاب والحيوانات الجبلية في منطقة سهل بركة.

وكان اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في منطقة نائية، حيث عثر الأهالي على جثة لشاب يدعى "محمد رضا إبراهيم" 18 عامًا، من محافظة البحيرة ملقاة بمنطقة نائية في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة، نهشتها الكلاب والحيوانات الجبلية.

وكشف محضر الواقعة، أن معظم النصف العلوي من جثة الشاب غير متواجد؛ بسبب تعرض الجثة للنهش، وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة ومعاينتها، وإعداد تقرير عن سبب الوفاة.