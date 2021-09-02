نقيب المحامين يفتتح استراحة الأعضاء بمحكمة حلوان الجزئية بعد تطويرها

افتتح رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الخميس، استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية، وذلك عقب تجديدها تجديدًا شاملًا، بحضور مجلس فرعية حلوان بقيادة النقيب الفرعي جمال الشخيبي.

وأوضحت النقابة، فى بيان صحفي اليوم، أن الاستراحة الموجودة في الدور الأرضي شهدت تطويرًا شاملًا يليق بمحامي حلوان بوجه خاص وجموع محامي مصر بوجه عام، واستغرقت عملية التطوير 15 يومًا، وشملت الأسقف والجدران، إضافة لفرشها بالكراسي والطاولات، وتركيب شاشة عرض، ومكيفات ومراوح هواء.

وحضر الافتتاح، وكيلي مجلس النقابة العامة عمر هريدي ويحيى التوني، وأمين الصندوق عبد المجيد هارون، والأمين العام المساعد محمود الداخلي، وأعضاء المجلس نبيل عبد السلام، وإسماعيل طه، وعبد الحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبد الستار، وفاطمة الزهراء غنيم.