 جورجيا تسجل 3212 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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جورجيا تسجل 3212 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تبليسي - أ ش أ
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 10:27 ص

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، 3212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة (إنتر برس نيوز) الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 556 ألفا و909 حالات، مضيفة أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و563 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 492 ألفا و534 متعافيا بعد شفاء 5017 حالة خلال الساعات الماضية.


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