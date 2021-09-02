محكمة ألمانية تنظر اليوم في طلب عاجل ضد إضراب لسائقي قطارات

أعلنت محكمة العمل الألمانية، اليوم الخميس، أنها سوف تبت اليوم بشأن الطلب العاجل الذي تسعى هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، من خلاله، إلى وقف إضراب من جانب سائقي قطارات لديها.

وقالت متحدثة باسم المحكمة، اليوم، إن الجلسة بشأن طلب بإصدار حكم قضائي عاجل ستبدأ اليوم الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي) في مقر المحكمة بمدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.

وكانت مصادر من هيئة السكك الحديدية الألمانية، ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، أن الهيئة اتخذت إجراءات قضائية ضد إضراب نقابة سائقي القطارات (جي دي إل).

وبحسب ما ذكرته المصادر لـ(د.ب.أ)، قدمت الهيئة اليوم طلبا لمحكمة العمل بمدينة فرانكفورت غربي البلاد بإصدار حكم قضائي مؤقت بشكل عاجل ضد الإضراب.

وكانت نقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل) لـ(د.ب.أ) ذكرت صباح اليوم الخميس أن سائقي القطارات التابعين لها بدأوا إضرابهم الثالث خلال شهر واحد في نزاع مستمر حول الأجور وظروف العمل.

واستهدف الإضراب خدمات الركاب بدءا من الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي(0000 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما صرحت به قيادة الإضراب بالنقابة لـ(د.ب.أ).

وكان سائقو القطارات على خطوط الشحن بدأوا ذلك الإجراء اعتبارا من الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) أمس الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى صباح الثلاثاء من الأسبوع القادم.

وكانت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة "دويتشه بان" قد قدمت عرضا جديدا للنقابة الأربعاء قبل ساعات من بدء إضراب الأيام الخمسة.