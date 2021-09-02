بنجلاديش تتلقى مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا من الولايات المتحدة

تلقت السلطات الصحية في بنجلاديش، مليون جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا المستجد، مقدمة من الولايات المتحدة عبر مرفق "كوفاكس" للتوزيع العادل للقاحات.

وذكرت صحيفة (داكا تريبيون) البنغالية، اليوم الخميس، أن جرعات لقاح فايزر وصلت إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي، وكان في استقبال الشحنة سفير الولايات المتحدة لدى بنجلاديش إيرل ميلر، وسكرتير إدارة الخدمات الصحية البنغالية لقمان حسين ميا.

وكان وزير الصحة البنغالي زاهد مالك قد أعلن في يوليو الماضي، أن بنجلاديش ستحصل على ستة ملايين جرعة من شركة "فايزر" عبر مرفق "كوفاكس" مشيرا إلى أن 5 ملايين جرعة ستصل على مراحل اعتبارا من سبتمبر.

وتستخدم بنجلاديش حاليا 4 لقاحات مختلفة في إطار حملتها لمكافحة كوفيد-19، هي: (استرازنيكا وفايزر وموديرنا وسينوفارم)، وحتى أمس الأول الثلاثاء، تلقى حوالي 18.48 مليون شخص أول جرعة من اللقاحات، مقابل نحو 8.04 مليون تلقوا جرعتين.

وقد أودى كوفيد-19 حتى الآن بحياة 26 ألف و274 شخصا في بنجلاديش وأصاب أكثر من مليون ونصف شخص.