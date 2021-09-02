الزمالك: سببان وراء رغبتنا في استعادة النقاز

حدد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة التي تريد نادي الزمالك سببين وراء الرغبة في التعاقد مجددا مع اللاعب التونسي، حمدي النقاز.

أشار أدهم عبر إذاعة أون سبورت إلى أن السبب الأول فني بحت، استجابة لرغبة مدرب الفريق باتريس كارتيرون في ضم النقاز.

وأضاف أن الزمالك يعاني من مشكلة حقيقية في مركز الظهير الأيمن بسبب الإصابات العديدة لحازم إمام في الموسمين الماضيين، وغيابه لفترات طويلة.

ولفت عمرو أدهم إلى أن إدارة الزمالك راعت أيضا البعد الاقتصادي، لأن ضم ظهير أيمن من الدوري المصري سيكلف خزينة النادي راتب اللاعب بخلاف ما سيحصل عليه ناديه، أما حمدي النقاز سينضم في صفقة انتقال حر لفسخ تعاقده مع الترجي التونسي.