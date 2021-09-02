شركة طيران في هونج كونج تفصل موظفين رفضوا التطعيم ضد كورونا

يفقد أفراد طاقم طيران في شركة "كاثي باسيفيك" للخطوط الجوية في هونج كونج، وظائفهم؛ بسبب عدم تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، بعد انقضاء مهلة التطعيم التي تم تحديدها وسط مساعي قطاع السياحة لتشجيع الناس على السفر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أن الإجراءات التأديبية جاري اتخاذها ضد العشرات من المضيفات والطيارين الذين رفضوا تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وكانت شركة الطيران، التي يعمل لديها 13500 موظف محلي و4300 موظف من جميع أنحاء العالم، قد قالت سابقا إنها سوف تفصل أفراد الطواقم إذا لم يتلقوا اللقاح بحلول 31 أغسطس.

وقالت متحدثة باسم الشركة لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "نتابع عددا صغيرا من الحالات بشكل فردي.. نواصل مراجعة التوظيف المستقبلي لأولئك الذين لم يتلقوا اللقاح وتقييم ما إذا كان يمكنهم الاستمرار في العمل كطاقم جوي مع كاثي باسيفيك".

وبالرغم من تلقي 99% من الطيارين و93% من المضيفات للقاح، قالت الشركة لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إم معظم أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد كانوا في الغالب إما غير قادرين على تلقي اللقاح لأسباب طبية أو كانوا في إجازة طويلة الأمد.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة أمس الأربعاء أن 51% فقط من سكان هونج كونج البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة تلقوا التطعيم بشكل كامل.