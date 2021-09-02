 تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الرابع بمسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الرابع بمسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات

عمرو بحر
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 5:56 ص | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 5:56 ص

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات عن العام الدراسي 2020/ 2021 م.

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه بالتعاون مع توجيه المكتبات والمشاركة في المسابقة الوزارية نجحت نصرة سيد محمود يوسف، من مدرسة "المعصرة" الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية في حصاد المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالمسابقة والتي جرى تنفيذها (on line) نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وجاءت المسابقة تحت عنوان كفاءات ومهارات أخصائي المكتبات في ظل البيئة الرقمية.

 

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