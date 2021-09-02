صحيفة: ملكة بريطانيا تطلب 80 قميصا من مانشستر يونايتد عليها اسم رونالدو

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ذكرت صحيفة "إكسبريس"، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، طلبت 80 قميصا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عليها اسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقالت الصحيفة إن ملكة بريطانيا كان لها طلبا شخصيا، وهو أن يكون القميص الأول موقع من اللاعب شخصيا.

ونقلت الصحيفة عن جمعية ابتكار الرياضة، أن الملكة طلبت القمصان الثمانين للموظفين العاملين في القصر.

ورأت الصحيفة أنه من الواضح أن الملكة إليزابيث الثانية سعيدة بقرار رونالدو العودة إلى معلب أولد ترافورد.

وأكد مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين.

وتوقع النادي خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر الجاري أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

وكان يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما). واكتملت الصفقة، الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

يذكر أن رونالدو لعب لنادي مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 حتى 2009، وأحرز 118 هدفا في 292 مباراة.