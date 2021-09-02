أسامة عباس يشكر صاحب التدوينة المزيفة: فكر الناس بيا

عباس عن حصول الزمالك على الدوري: من حين لآخر لازم الزمالك يكسب عشان أشعر بقيمة ما يحققه الأهلي





توجه الفنان أسامة عباس، بالشكر إلى صاحب التدوينة المزيفة الذي نشر تصريحات أثارت جدلًا بشأنه في الأيام الأخيرة، قائلًا: «فكّر الناس بيا رغم أنني اتخذت قرارًا منذ عامين بالتوقف عن تقديم المسلسلات والأفلام الجديدة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الأعمال الفنية التي عرضت عليه للمشاركة فيها «صعبة جدًا»، منوهًا إلى أنه لا يعلم أسماء معظم الأبطال الشباب الموجودين على الساحة الآن.

وأرجع الخطأ في عدم معرفة أسماء الموجودين على الساحة الفنية إلى نفسه؛ لأنه «تخلّف عما يحدث»، متابعًا: «توقفت منذ عامين عن الاختيار وقررت الاستمتاع بحياتي البشرية وقراءة الكتب التي لم أستمتع بها».

وذكر أنه يقرأ أكثر من كتاب الآن ويركز على كتاب قصة الحضارة للمؤرخ ويل ديورانت، مضيفًا عن ميوله الكروية: «أن أهلاوي للغاية، ومش معنى إن الزمالك يكسب مرة متفرجش عليه، من حين لآخر لازم الزمالك يكسب عشان أشعر بقيمة ما يحققه الأهلي، وأنا شخصيًا جزء مني زملكاوي».

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا، بشأن التصريحات المنتشرة التي نشرها حسابا وهميا، والمنسوبة للفنان أسامة عباس، مؤكدا فيه أنها لن تسمح بأن يمر هذا الأمر دون محاسبة وملاحقة قانونية لمصدر هذه التصريحات الوهمية.