كينيا تتعادل مع أوغندا سلبيا بتصفيات كأس العالم 2022

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء المنتخب الكيني مع ضيفه منتخب أوغندا اليوم الخميس في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، المقرر إقامتها بقطر العام المقبل.

وأخفق المنتخبان في التسجيل طوال أحداث اللقاء، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، تقاسم المنتخبان الكيني والأوغندي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب مالي (المتصدر)، الذي تغلب 1 / صفر على ضيفه منتخب رواندا أمس الأربعاء بالجولة الأولى.