محافظ دمياط تتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة في عدد من القرى

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية بقريتي العباسية وكفر شحاتة، استكمالا لسلسلة المتابعات التي تجريها أسبوعياً؛ للوقوف على المعدلات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالي 219 تابعًا.

وشملت الجولة المرور على أعمال مد وتدعيم خط مياه، يبدأ من محطة مياه كفر سليمان وصولًا إلى قرية جمصة، ومرورًا بعدد من قرى في مركز كفر سعد، حيث ستساهم تلك الأعمال في تعزيز خدمات مياه الشرب بتلك المناطق، كما زارت قرية العباسية لمعاينة قطعة أرض لبحث إمكانية إقامة مجمع خدمات حكومية عليها، بما يتوافق مع المعايير الخاصة بذلك.

وتابعت"عوض" العمليات الجارية بمشروع الإحلال الكلي لمدرسة الإبراهيمية البحرية الإعدادية بإجمالي 12 فصلًا دراسيًا وفقاً للاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية، وكذا البدء في مشروع محطة صرف صحي الإبراهيمية البحرية التابعة للوحدة المحلية بالعباسية.