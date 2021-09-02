نتائج الجولة الصباحية من اليوم الثاني لمونديال الدراجات بالقاهرة

انتهت منافسات الفترة الصباحية لليوم الثاني من بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 5 سبتمبر الجاري بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واسفرت النتائج عن التالي :-

في منافسات الاسبرنت ناشئات تأهلت اللاعبات الروسية الينا ليسنكو ، و الاوكرانية ، آلا بيليتسكا ، والكازاخستانية يوليا جلوبكوفا ، والامريكية مايا ديي ، والايطالية اليسيا باساليني ، والبولندية نتاليا ويزيك ، والالمانية لارا صوفي جيجير و التشيكية انا جابورنيكوفا للدور ربع النهائي .

وشارك في هذا السباق لاعبتي مصر مريم حبيب وشهد محمد ، واستطاعت شهد التأهل الى دور الـ 16 في اولى مشاركاتها الدولية قبل ان تخسر من الامريكية مايا ديي ، فيما ودعت مريم المسابقة من دور الـ 32 بعد خسارتها من الايطالية اليسيا باساليني.

وسوف يقام ربع نهائي منافسات الاسبرنت سيدات في الفترة المسائية اليوم .

وفي منافسات الكيرين ناشئين تأهل اللاعبين الايطالي دانيللي نابوليتانو ، والروسي دافيد شكيلاشفيلي ، والتشيكي جاكوب ملاسيك ، والايطالي ماتيا بريدومو ، والروسي نيكيتا كلاشنيك ، والماليزي ناظيمي اكمل جوسينا الى نصف النهائي مباشرة بعد احتلالهم المراكز الاولى في التصفيات ، وانضم اليهم 6 لاعبين اخرين من دور التأهيل .

وشارك في هذه المنافسة لاعبي منتخبنا الوطني يوسف السيد و خالد علام ولم ينجح الثنائي في التأهل لنصف النهائي بعد خوض التصفية ودور التأهيل عدم تمكنهم من تصدر ايا من مجموعاتهم في الدورين .

وتقام منافسات نصف النهائي و نهائي الكيرين ناشئين في الفترة المسائية اليوم .

وفي منافسات تصفيات الاسكراتش ناشئين والتي تكون 7.5 كم فيما يكون النهائي 10 كم ، تأهل 24 لاعب "١٢ لاعب من كل تصفية من الاثنين " وضمت قائمة المتأهلين للنهائي الذي سوف يقام في الفترة المسائية اليوم المصري عبد الله عفيفي ، والمغربي نجيب سنبولي متصدر التصفية الثانية ، والجزائري ايوبي شيركي .

وسوف تنطلق منافسات الفترة المسائية في تمام الساعة الخامسة مساءا وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءا .