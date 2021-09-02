نتائج الجولة الصباحية من اليوم الثاني لمونديال الدراجات بالقاهرة

انتهت منافسات الفترة الصباحية لليوم الثاني من بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 5 سبتمبر الجاري بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واسفرت النتائج عن التالي :-
في منافسات الاسبرنت ناشئات تأهلت اللاعبات الروسية الينا ليسنكو ، و الاوكرانية ، آلا بيليتسكا ، والكازاخستانية يوليا جلوبكوفا ، والامريكية مايا ديي ، والايطالية اليسيا باساليني ، والبولندية نتاليا ويزيك ، والالمانية لارا صوفي جيجير و التشيكية انا جابورنيكوفا للدور ربع النهائي .
وشارك في هذا السباق لاعبتي مصر مريم حبيب وشهد محمد ، واستطاعت شهد التأهل الى دور الـ 16 في اولى مشاركاتها الدولية قبل ان تخسر من الامريكية مايا ديي ، فيما ودعت مريم المسابقة من دور الـ 32 بعد خسارتها من الايطالية اليسيا باساليني.
وسوف يقام ربع نهائي منافسات الاسبرنت سيدات في الفترة المسائية اليوم .
وفي منافسات الكيرين ناشئين تأهل اللاعبين الايطالي دانيللي نابوليتانو ، والروسي دافيد شكيلاشفيلي ، والتشيكي جاكوب ملاسيك ، والايطالي ماتيا بريدومو ، والروسي نيكيتا كلاشنيك ، والماليزي ناظيمي اكمل جوسينا الى نصف النهائي مباشرة بعد احتلالهم المراكز الاولى في التصفيات ، وانضم اليهم 6 لاعبين اخرين من دور التأهيل .
وشارك في هذه المنافسة لاعبي منتخبنا الوطني يوسف السيد و خالد علام ولم ينجح الثنائي في التأهل لنصف النهائي بعد خوض التصفية ودور التأهيل عدم تمكنهم من تصدر ايا من مجموعاتهم في الدورين .
وتقام منافسات نصف النهائي و نهائي الكيرين ناشئين في الفترة المسائية اليوم .
وفي منافسات تصفيات الاسكراتش ناشئين والتي تكون 7.5 كم فيما يكون النهائي 10 كم ، تأهل 24 لاعب "١٢ لاعب من كل تصفية من الاثنين " وضمت قائمة المتأهلين للنهائي الذي سوف يقام في الفترة المسائية اليوم المصري عبد الله عفيفي ، والمغربي نجيب سنبولي متصدر التصفية الثانية ، والجزائري ايوبي شيركي .
وسوف تنطلق منافسات الفترة المسائية في تمام الساعة الخامسة مساءا وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءا .