ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالشرقية

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الشرقية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، تكوين شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع بدوائر (مركز فاقوس، قسم شرطة فاقوس، مركز شرطة أبو كبير)، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما 5 أشخاص (تم ضبطهم).

تم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات.