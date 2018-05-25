عامل مصاب بكورونا يعطل سلسلة إمدادات تويوتا

ثبتت إصابة عامل واحد بكوفيد- 19 في أوائل الشهر الماضي في مصنع مترامي الأطراف على الطريق السريع الذي يربط هانوي بمدينة هايفونج الساحلية الفيتنامية. وكانت سلالة دلتا تنتشر بسرعة عبر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا آنذاك، وعلق المسؤولون الإقليميون العمل في مصنع قطع غيار السيارات في الرابع من آب/ أغسطس.

وكان كازوناري كوماكورا، كبير مسؤولي المشتريات في شركة "تويوتا موتور" يتابع الوضع عن كثب من اليابان. ويقوم بتشغيل المصنع مورد رئيسي لشركة تويوتا وهو أحد أكبر مجمعي ضفائر كهرباء السيارات في فيتنام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ولدى تعطل العمل في المنشأة بسبب العدوى، انخفضت مخزونات تويوتا. وتتحقق شركة صناعة السيارات اليابانية منذ تموز/ يوليو من مورديها في المنطقة، التي أصبحت بؤرة لانتشار كوفيد- 19، على أساس يومي لتقييم مدى تردي الوضع.

واستسلمت تويوتا في النهاية، حيث باتت غير قادرة على تأمين توفير عدد من الأجزاء. وصدمت شركة صناعة السيارات الأولى في العالم السوق بإعلانها أنها ستخفض إنتاجها من السيارات في أيلول/ سبتمبر بنسبة 40 % مقارنة بخطط الإنتاج السابقة.