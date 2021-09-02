 الأهلي يعلن موقفه بشأن إمكانية إعارة طاهر وبدر بانون - بوابة الشروق
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الأهلي يعلن موقفه بشأن إمكانية إعارة طاهر وبدر بانون

محمود باهي
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 4:46 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 4:47 م

حسم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، حقيقة ما تردد عن إمكانية إعارة طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق لأي نادٍ آخر.

قال توفيق إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، مضيفا أن طاهر من العناصر المتميزة في فريق الأهلي، ويعوّل عليه الجهاز الفني مع زملائه الكثير في المرحلة المقبلة.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الشائعات التي تتردد حول «إعارة طاهر محمد طاهر» هدفها زعزعة استقرار الفريق على غرار الشائعة التي ترددت من قبل عن وجود اتجاه لإعارة مدافع الفريق بدر بانون.

وشدد في ختام تصريحاته "لم يتردد لا من قريب ولا من بعيد أي حديث عن إمكانية رحيل طاهر وبدر بانون".


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