البنك المركزي الأفغاني يطلب من الولايات المتحدة الإفراج عن احتياطيات أفغانستان

طلب مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني -بنك دي أفغانستان- من الولايات المتحدة الإفراج عن احتياطيات البلاد والسماح لطالبان بالوصول إلى مليارات الدولارات.

وقال عضو مجلس الإدارة، شاه محرابي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس- إنه يتعين على الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اتخاذ إجراءات جادة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذه المناشدة تأتي في الوقت الذي جمدت فيه الولايات المتحدة 9.4 مليار دولار من احتياطيات البنوك المركزية الأفغانية في حسابات البنوك الأمريكية.

وقالت الولايات المتحدة إن هذه الخطوة مؤقتة وستفرج عن المبلغ بمجرد بقاء طالبان متمسكة بالتزاماتها، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى تفاقم الأوضاع في أفغانستان وتضاعفت أسعار المكونات الغذائية والوقود في وقت ترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون وظائف في حين انخفضت الأنشطة المالية بشكل كبير.