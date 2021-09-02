قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن إنشاء التجمعات السكانية الجديدة، التي تضم في إحداها إنشاء ثمانية أبراج أيقونية، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن المحافظة كانت تشهد تراكمًا لطلبات الإسكان بشكل كبير للغاية على مدار السنوات الماضية، وهو ما أنعش آمال المواطنين بالحصول على وحدات سكنية.

ولفت إلى أن هذا المشروع بمثابة الحلم الذي سيغيّر واقع الحياة في كفر الشيخ بشكل كامل، معبّرًا عن فخره الكبير باختيار كفر الشيخ لتكون المدينة الثلاثة بعد العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين لإنشاء أبراج أيقونية بها.

وأوضح أن العمل بدأ منذ ثلاثة أشهر في تجمعين سكنيين من قِبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى إنشاء طريق يربط بين التجمعين بما يخدم سكان هذه المناطق فضلًا عن ربط شرق بغرب المدينة.

وأشار إلى أن الهيئة الهندسية تسلّمت بالفعل التجمع الثالث، وهو في مدخل المدينة وتحديدًا بجوار الجامعة، وهو جزء مكمل للتجمع السكاني القائم بالفعل، موضحًا أنه سيتم إنشاء 162 عمارة تضم كلٌ منها 11 طابقًا إلى جانب أربعة أبراج على ارتفاع 30 طابقًا وأربعة أخرى تشمل 40 طابقًا.