البنك المركزي في سلوفينيا يرفع الحظر على توزيعات الأرباح

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قرر "بنك سلوفينيا" المركزي عدم تمديد القيود المفروضة على توزيعات أرباح البنوك في نهاية سبتمبر.

وقال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنه "يتوقع من مؤسسات الإقراض والادخار وشركات التأجير التزام الحذر وعدم الاستهانة بالمخاطر المستقبلية عند وضع خططها لتوزيع الأرباح".

وأضاف البنك أنه سيواصل الإشراف على خطط توزيع الأرباح لكل جهة على حدة، وفقا لما نقلته عنه وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان قد جرى حظر توزيعات الأرباح في أبريل من عام 2020 بهدف الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للنظام المالي ودعم المصارف في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا.