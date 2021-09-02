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سفير كوريا الجنوبية: كورونا في مصر تحت السيطرة.. والأقصر مليئة بالميراث الثقافي

سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك
سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك
أحمد علاء
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 3:25 ص | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 3:26 ص

أكد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك، أن جائحة كورونا في مصر لا تزال تحت السيطرة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، إنه محظوظ لتعيينه سفيرًا لبلاده إلى مصر، معبرًا عن تطلعه لزيارة كل المناطق السياحية المصرية التي لم يتسنَ له زيارتها حتى الآن.

وأضاف: "ينبغي علينا أن نشعر بالرضا ونحمد الله.. هذا مكنني من السفر جنوبًا إلى أسوان وأبو سمبل .. ذهبت أيضًا إلى الجونة.. وأيضًا سافرت إلى شرم الشيخ والغردقة، حتى أنني اتجهت شمالًا إلى الإسكندرية".

وأوضح السفير الكوري الجنوبي، أنه استطاع مشاهدة كل المناظر الطبيعية التي وصفها بـ"الجميلة" في مصر، وخصّ بالذكر محافظة الأقصر التي قال إنها مليئة بالميراث الثقافي.

وكان السفير الكوري الجنوبي، قد ظهر خلال الحلقة، وهو يعزف لحن أغنية 3 دقات، وهو ما أثار إعجاب منى الشاذلي، وسط تصفيق من الحاضرين.

كما عُرض خلال الحلقة، مقطع فيديو "مُسجَّل"، ظهر فيه السفير وهو يعزف النشيد الوطني لمصر، بآلة السكسافون.

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