 سحب 3034 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني - بوابة الشروق
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سحب 3034 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 10:34 ص | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 10:34 ص

جرى سحب 3034 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، عقب انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس الماضي.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.


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