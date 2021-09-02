أضرار إعصار إيدا ترفع أسعار السكر الخام في أمريكا

أفاد تقرير إخباري بارتفاع أسعار السكر الخام في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها خلال خمسة أشهر، حيث أدت التقييمات الخاصة بالأضرار التي سببها الإعصار إيدا إلى توقعات قاتمة بالنسبة لمحصول قصب السكر في ولاية لويزيانا، ثاني أكبر منتج للسكر من القصب في البلاد.

وقالت المدير التنفيذي في مؤسسة "باراجون جلوبال ماركتس" للوساطة المالية: "كان التفكير الأولي أن محصول القصب هناك لم يتأثر بالعاصفة، ولكن بعد نظرة ثانية، لقد اقتلع الإعصار بعض المحصول من جذوره، والتوت اعواد القصب بدرجة أصبح من المستحيل معها حصاد المحصول" بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي إطار متصل، أغلق اثنان من كبار معامل تكرير السكر في البلاد أبوابهما بسبب انقطاع التيار الكهربي، حيث تكافح شركة "انتيرجي كورب" المحلية للطاقة في مواجهة أعطال واسعة في شبكة توزيع الكهرباء.

وحتى بعد بداية عودة التيار، قالت الشركة إن الأمر سيستغرق "عدة أيام لتحديد إلى متى سيستمر انقطاع الكهرباء في ولايتي لويزيانا والمسيسيبي".