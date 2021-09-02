الكرملين: من المهم لنا ألا تصبح أفغانستان ملجأ للإرهابيين

أعلن الناطق باسم الرئاسية الروسية "كرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المهم بالنسبة لروسيا ألا تتحول أفغانستان إلى ملجأ للمجموعات الإرهابية.

وقال بيسكوف في تصريحات، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد صاغت (حركة طالبان) بالفعل هيكلا معينا للسلطة وقامت بالتعيينات الأولى لكن ما هي الخطوات الأولى لحركة طالبان لدى السلطة - سنراه وبالنسبة لنا من المهم بالدرجة الأولى، طبعا، ألا تصبح أفغانستان ملجأ لعدد كبير من المجموعات الإرهابية، مثلما كان عليه في وقته أي منذ 20 عاما".

وأضاف بيسكوف ، أنه من المهم أيضا أن تتخذ طالبان إجراءات سريعة لمنع تجارة المخدرات في أفغانستان.