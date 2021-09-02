البنك المركزي الفلبيني يخفض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي

أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، بأن البنك المركزي الفلبيني خفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ما يعكس توقعات منخفضة للربع الثالث جراء فرض قيود اكثر صرامة على الحركة الشهر الماضي، بحسب اجتماع تحديد معدلات النمو الذي عقد في أغسطس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن التوقعات تفيد بأن الناتج الاقتصادي سوف يعود إلى مستويات 2019 بحلول الربع الثالث من 2022.

ولايزال النشاط الائتماني ضعيفا فيما خفضت المخاوف من انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا اتجاهات السوق وتوقعات التعافي الاقتصادي.

وبالوضع في الاعتبار مسار التضخم المتوقع الذي يمكن التحكم فيه وتوقعات الأسعار الثابتة لعام 2022- 2023، يظل تقديم دعم اقتصادي أولوية رئيسية للسياسات النقدية.