الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية تمنح أوائل الثانوية العام 41 منحة دراسية كاملة

نظمت الجامعة الألمانية الدولية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الخميس، احتفالية تكريم طلاب وطالبات أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية و البالغ عددهم الإجمالي 41 طالبًا "14 طالبًا شعبة علمي علوم، 16 طالبا شعبة علمي رياضة، 11طالبا الشعبة الأدبية" وجميعهم تنطبق عليهم معايير المنحة الكاملة التى خصصتها الجامعة لالتحاق المتفوقين للدراسة بها.

وتشمل المصروفات الدراسية وتكاليف الإعاشة للمغتربين منذ التحاق الطالب وحتى إتمام دراسته، وذلك للعام الثالث على التوالى تواصل دعمها للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية المعادلة بتقديم المنح للمتفوقين.

يشهد البرنامج التكريمي ونيابة عن السفير جيورج يوليوس لوي رئيس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، سيقوم الدكتور أشرف منصور نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية للشئون الأكاديمية بالترحيب بالطلاب وذويهم وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية المخصصة لهم في حضور عمداء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة البالغ عددها 7 كليات الهندسة، المعلوماتية وعلوم الحاسب، إدارة الأعمال، التصميم، الهندسة المعمارية، التكنولوجيا الحيوية، الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا، ويرمز إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بمصر لعمق الصداقة القائمة بين مصر وألمانيا، حيث تم توقيع اتفاقية إنشائها ببرلين بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وتحالف الجامعات الألمانية المؤسسة لها لتصبح منارة جديدة للتعليم العالي الألماني التطبيقي العابر للحدود، وتعمل حالياً بكامل طاقتها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.