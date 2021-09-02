تويتر يحظر تلقائيا تغريدات المتحرشين في محاولة للحد من الإساءات

أطلقت شركة تويتر منتجا جديدا يسمى "وضع الأمان" الذي يعمل بشكل تلقائي على حظر تغريدات المستخدمين الذين يتصرفون بعدوانية أو كراهية تجاه شخص آخر في محاولة للمساعدة في تقليل التحرش، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي إنها ستستخدم التكنولوجيا الآلية للنظر في محتوى تغريدة و"العلاقة بين كاتب التغريدة والمتلقي" لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر الحظر.

وقدم تويتر الخاصية سابقا خلال عرض يوم "أناليست داي" في فبراير.

وإذا رصدت الشركة استخدام أحد المستخدمين "لعبارات يحتمل أن تكون مسيئة، مثل السباب أو الملاحظات البغيضة، أو إرسال ردود أو إشارات متكررة وغير مرغوب فيها"، فسيتم تلقائيا حظر المستخدم المسيء نيابة عن الشخص المستهدف، حسبما قال موقع تويتر أمس الأربعاء في مشاركة عبر مدونة. ويستمر الحظر التلقائي سبعة أيام.

وقالت الشركة في المنشور إن الهدف هو وقف "التفاعلات العارمة وغير المرحب بها التي يمكن أن تعطل" تجربة المستخدم.