محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد محافظة كفر الشيخ لبحث مشروع الجذب السكانى

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، وفد محافظة كفر الشيخ الذي يزور المحافظة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظتين بشأن مشروع الجذب السكاني وتوطين عدد من الأسر بمنطقة مساكن أبو طرطور، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتم مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها والخطوات التنفيذية لتأهيل ورفع كفاءة المنازل والمنشآت الخدمية قبل إنتقال الأسر للمحافظة، كما قام الوفد بمعاينة موقع المشروع على الطبيعة.



وأكد المحافظ علي تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف إستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.



