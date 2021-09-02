المتمردون يقتلون 4 جنود في إقليم بابوا الغربية الإندونيسي

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أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم الخميس، مقتل 4 جنود وإصابة اثنين بعدما هاجم متمردون انفصاليون موقعهم بإقليم بابوا الغربية.

وقال القائد العسكري الميجور جنرال نيومان كانتياس، إن العشرات داهموا الموقع العسكري في منطقة مايبرات في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وهاجموا الجنود بالمناجل والأسلحة البدائية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عبر شبكة الإنترنت: "أصدرت أوامري للقوات بتعقب المتمردين".

وأعلن جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية مسؤوليته عن الهجوم.

وقال سيبي سامبوم، المتحدث باسم جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية، في بيان: "مقاتلونا الذين يسعون لتحرير بابوا لن يتوقفوا حتى يتم تحرير الأرض".

وقد صنفت الحكومة الإندونيسية المتمردين على أنهم إرهابيون في أبريل الماضي، عقب مقتل جنرال عسكري في كمين نصبه المتمردون.

وأدى مقتل الجنرال إلى إصدار الرئيس جوكو ويدودو، الأوامر، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعة الانفصالية.

ويخوض السكان الاصليون حربا من أجل إقامة دولة في منطقة بابوا، التي تتألف من إقليمي بابوا وبابوا الغربية منذ الستينيات.

لكن الاشتباكات المميتة بين المتمردين والقوات الأمنية تصاعدت خلال الأعوام القليلة الماضية.