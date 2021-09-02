الكرملين: لا توجد خطط حاليا لعقد محادثات بين بوتين وبايدن بشأن أفغانستان

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، وجود خطط حاليا لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن أفغانستان.

وقال بيسكوف -للصحفيين في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، حيث يُصاحب الرئيس الروسي في زيارته لهذه المدينة، اليوم الخميس- "لا توجد خطط حتى الآن لإجراء مثل هذه المحادثات"، مضيفا "أن الجانبين الروسي والأمريكي يتواصلان بشأن تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في أفغانستان، لكن ليس من المخطط حتى الآن أي اتصالات على مستوى الرئيسين بهذا الشأن".

وأكد بيسكوف في نفس الوقت أن مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن عقد لقاء للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن موعد ومكان اللقاء لم يتحددا بعد.

وحول الشأن الأفغاني أيضًا، أكد بيسكوف وجود ضمانات من جانب حركة طالبان بشأن أمن الدبلوماسيين الروس، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اطلاع متواصل بشأن الأوضاع في أفغانستان.

وقال: "هناك ضمانات محددة من جانب طالبان لدبلوماسيينا، وحتى الآن يجري الالتزام بها وتنفيذها"، مضيفا :"أن الرئيس فلاديمير بوتين يطلع أكثر من مرة في اليوم على المعلومات والتقارير الخاصة بما يجري في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي لم يتحدث مع الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني منذ أن غادر الأخير البلاد.