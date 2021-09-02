مستشار الرئيس: منح لقاحات كورونا للأطفال بين 12 و18 عاما في هذه الحالة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة من المقرر أن تمنح لقاحات كورونا للفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا، بعدما تثبت مأمونية اللقاحات لتلك الفئات وتغطية الفئات الأخرى ذات الأولوية.

وأضاف تاج الدين، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الدولة لازالت ملتزمة بتلقيح المواطنين فوق 18 عامًا حتى الآن، نافيًا وجود دراسات تؤكد مأمونية اللقاحات للسيدات الحوامل خاصة في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلقيح كل القائمين على منظومة التعليم العالي وما قبل الجامعي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، متوقعًا تطعيم كل الفئات المستهدفة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد مستشار الرئيس للصحة، على أهمية اللقاح في تقليل الحمل الفيروسي الذي يتعرض له الشخص والعدوى والمضاعفات الشديدة أو التي تحتاج تدخلات كبيرة، موضحًا أن مصر تعتمد في منح اللقاحات على الأولوية المطبقة عالميًا.