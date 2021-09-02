وقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص في السعودية من بينهم 3 مصريين

أنقذ سعوديون من محافظة الطائف، الخميس، 6 مقيمين من جنسيات مختلفة، بينهم 3 مصريين، من أحكام بالإعدام بدفع جملة الديات التي بلغت أكثر من 8 ملايين ريال سعودي.

وكشفت ملفات إصلاح ذات البين في المحافظة أن أصحاب القضايا غادروا إلى بلدانهم بعد الإفراج عنهم وهم: مقيم سوداني تورط في قتل مواطن، وسارعت اللجنة إلى بذل محاولات لدى ذوي القتيل انتهت بالتنازل مقابل دفع الدية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وسجلت القضية الثانية لوافدين من الجنسية المصرية، أقدما على جريمتي قتل اثنين من جنسيتهما، وبعد جهود واسعة من لجنة إصلاح ذات البين تم التنازل، أما القضية الثالثة فهي لقاتل يمني تنازلت أسرة القتيل عنه.

والقضية الرابعة سجلت بحق وافد فلسطيني قتل فلسطيني آخر، وأعفي عنه بعد دفع الدية، ومن القضايا أيضا إنقاذ مصري قتل بنجلاديشيا.

وقال مدير عام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الطائف أحمد حسن الزهراني، إن اللجنة تعمل مع جميع الأطراف سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، لافتا إلى أن التوجيهات تقضي بالنظر في جميع القضايا التي من الممكن العمل على الإصلاح فيها، والحصول على تنازل الأطراف.

وأوضح الزهراني أن ذلك يأتي بتوجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه في إطار التكاتف والتآلف، ذاكرا أن اللجنة بذلت وتبذل جهودا في سبيل السعي إلى الإصلاح بين الناس، والتركيز على قضايا عتق الرقاب.

وأكد الزهراني أن "أبناء وبنات الوطن سارعوا إلى دفع الديات من خلال القنوات الرسمية إدراكا منهم لأهمية الأمر".