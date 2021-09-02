قافلة بيطرية بعزبة عويس التابعة لمركز زفتى ضمن مبادرة من حياة كريمة

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بعزبة عويس التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري" حياة كريمة" والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الخميس، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ160 حيوانا، و1270 طائرا، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.

وأضاف أنور، أن تلك القافلة تعد الـ19 من ضمن 54 قافلة بيطرية مقررة على مستوى مركز ومدينة زفتى، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى.