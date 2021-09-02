خلاف بين تايوان وبكين بشأن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي

رحبت وزارة الخارجية التايوانية، بتقرير صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعميق الروابط مع الدولة الجزيرة الخاضعة لحكومة مستقلة، بما في ذلك اتفاقية استثمار ثنائية محتملة.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبى على المسودة الأولى للتقرير حول العلاقات السياسية والتعاون بين الاتحاد الأوروبى وتايوان اليوم الخميس، بأغلبية 60 صوتا مقابل 4 أصوات معارضة مع غياب ستة أعضاء عن التصويت.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها سوف تقدم بعد ذلك التقرير لمراجعته من جانب البرلمان الأوروبي بكامل هيئته.

وإلى جانب الدعوة إلى "التعاون الأساسي" في مجالات بداية من الصحة العامة إلى أشباه الموصلات، أعربت الوثيقة عن "القلق البالغ" إزاء ما وصفته بـ "النزعة العدوانية العسكرية" من جانب الصين تجاه تايوان.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي لا يتمتع بأي صلاحيات تتعلق بالسياسة الخارجية. لكن التقرير حث الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد "لحماية الديمقراطية في تايوان ووضع الجزيرة كشريك مهم للاتحاد الأوروبي".

ومن ناحيتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوانا أوو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسودة التقرير تمثل "علامة فارقة جديدة في الصداقة بين تايوان والاتحاد الأوروبي".

ومع ذلك، أعرب متحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن "معارضة شديدة" في بيان، قائلا إن التحركات التي دعت إليها الوثيقة "تشكل انتهاكات خطيرة لمبدأ الصين الواحدة"، الذي تطالب بكين بموجبه بالسيادة على تايوان.