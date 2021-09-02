اختطاف 20 شخصا على أيدي ميليشيا إرهابية في الكونغو الديمقراطية

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خطف مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى ميليشيا القوات الديمقراطية المتحدة المتمردة 20 شخصا في شرق الكونغو اليوم الأربعاء.

وقال الناطق بلسان الجيش جولس نجونجو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قافلة تجار تعرضت للهجوم في إقليم إيتوري.

وتم خطف ما لا يقل عن 80 شخصا في البداية، لكن الجيش وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو" تمكنا من إطلاق سراح 60 شخصا.

ويواصل الجيش البحث عن المفقودين، كما قال نجونجو.

وصنفت الحكومة الأمريكية مؤخرا "القوات الديمقراطية المتحدة"، وهو فرع من تنظيم داعش، منظمة إرهابية عالمية.

وتقول الأمم المتحدة إن "القوات الديمقراطية المتحدة" هي المسؤولة عن مقتل 850 مدنيا العام الماضي.

وتنشط عدة ميليشيات في شرق الكونغو الديمقراطية، وتسعى في الغالب للسيطرة على الموارد المعدنية الثمينة، مثل النحاس والكوبالت والذهب والألماس.