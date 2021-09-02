أعلنت قيادة شرطة ولاية زامفارا شمالي نيجيريا، اليوم الخميس، إنقاذ خمسة من بين 73 طالبًا، جرى اختطافهم من مدرسة كايا الثانوية الحكومية أمس.

وذكر موقع (بي.إم.نيوز) الإخباري النيجيري اليوم أنه جرى اختطاف 73 طالبًا وطالبة، وأن الشرطة بولاية زامفارا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى وحكومة الولاية، تحركت ونشرت فريق بحث وإنقاذ مشتركا في كايا ومحيطها لإنقاذ الطلاب المخطوفين وجمع شملهم مع عائلاتهم.

وأفادت شرطة الولاية - في بيان - بأن "مهمة البحث والإنقاذ المستمرة تسفر عن نتائج إيجابية، حيث جرى اليوم إنقاذ 5 طالبات مختطفات"، مضيفا "تم فحص الضحايا طبياً في المستشفى، والحصول على معلومات من قبل الشرطة وجمع شمل الضحايا مع عائلاتهم".

وأشار إلى أن مفوض الشرطة في الولاية طمأن أهالي الولاية بأن جهود البحث والإنقاذ المستمرة ستستمر ، حتى يتم إنقاذ الطلاب المخطوفين المتبقين.

وجاءت الموجة الأخيرة من عمليات الاختطاف في زامفارا في أعقاب سياسات صارمة جديدة أعلنتها حكومات الولايات الشمالية الغربية المجاورة لمنع وصول السلع الأساسية لقطاع الطرق الذين يعملون من الغابات في الولايات.

يشار إلى أن عمليات اختطاف الأطفال من المدارس شائعة بشكل مقلق في أكثر دول إفريقيا سكانًا.