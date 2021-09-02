إزالة 3 عقارات بالمحلة تمثل خطرا داهما على المواطنين

قال أحمد المغاوري أبوسليمان رئيس حي ثان المحلة الكبرى، اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ إزالة 3 عقارات فى نطاق الحي، تمثل خطرا داهما على قاطنيها وسكان المناطق المجاورة لها، طبقا للإجراءات والتقارير الرسمية.



وأشار رئيس الحي إلى أن الإزالة تضمنت العقار الصادر له قرار هندسي رقم 71 لسنة 2021 إزالة حتى سطح الأرض، خطر داهم للعقار الكائن بمنطقة سكة طنطا شارع الرفاعي، والعقار الصادر له قرار هندسي رقم 72 لسنة 2021 إزالة حتى سطح الأرض، خطر داهم للعقار الكائن بمنطقة صندفا شارع الفار بجوار صيدلية حازم، والعقار الصادر له قرار هندسي رقم 14 لسنة 2020 إزالة حتى سطح الأرض خطر داهم، منطقة منشية البكري للعقار الكائن بشارع أبو بكر الصديق.



وأكد رئيس الحي، على متابعته لإزالة العقارات الآيلة للسقوط التى تمثل خطر داهم على حياة المواطنين؛ حرصاً على صحة وسلامة الجميع.