200 طفل من 6 محافظات حدودية يزورون المناطق الأثرية بالإسكندرية ضمن مبادرة أهل مصر

زار 200 طفل من 6 محافظات حدودية، مدينة الإسكندرية، وأقاموا فى معسكر المدينة الشبابية فى أبى قير ، لقضاء أسبوع فنى وثقافى، فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم تحت عنوان "أهل مصر".

وقال محمود قطب مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، فى تصريحات صحفية لـ"الشروق"، إن الأطفال الزائرون لمدينة الإسكندرية جاءوا فى إطار مبادرة "أهل مصر" التى أطلقتها وزارة الثقافة، من 6 محافظات وهى "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح"؛ بهدف دمجهم بأطفال من الإسكندرية كإحدى المحافظات غير الحدودية.

وأضاف قطب، أنه من خلال برنامج الزيارة تعرف الأطفال عن العادات والتقاليد واللكنات لكل محافظة، وفى ذات الوقت تعرفوا على المعالم الأثرية فى مدينة الثغر من خلال زيارتهم إلى متحف المجوهرات وقلعة قايتباى وحديقة الحيوان والأحياء المائية، موضحا أن تواجدهم فى معسكر المدينة الشبايبة فى أبي قير أتاح الفرصة للتعايش بينهم والتعرف على بعضهم البعض.

فى السياق ذاته، أشارت مدير الأنفوشى الفنانة أمانى على عوض، إلى مشاركة الأطفال فى الورش الفنية وخرجوا منها بعمل منتجات من صنع أيديهم منها المصنوعات الجلدية والمشغولات بالغرز والأعمال الخشبية المرسوم عليها خريطة مصر، وعمل شنط من القماش مكتوب عليها "تحيا مصر" والطرق على النحاس، علاوة على الرسم بالألوان الذى عبر عن موهبتهم الحقيقة وعمل مجسمات ورقية بالأماكن الأثرية التى قاموا بزيارتها.

وأضافت أن في ختام زيارة الأطفال جاء بعرض مسرحى على خشبة مسرح قصر ثقافة الأنفوشى، وقام الأطفال بالوقوف عل المسرح وغناء الأغانى الوطنية وفقرات أخرى خاصة بعرائس الماريونيت، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.