الفاو: لا تزال الإمدادات العالمية للحبوب كافية رغم توقعات تدني الإنتاج

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة - الفاو- اليوم الخميس، إنه من المتوقع للإنتاج العالمي للحبوب في عام 2021 أن يبلغ 788.2 مليون طن، بزيادة نسبتها 0.7% عن العام السابق، ولكن مع بقائه ما دون توقعات شهر يوليو، وفقًا لموجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي صدر اليوم أيضًا، ولكنها لا تزال تشير إلى إمدادات وافرة نسبيًا من وجهة نظر تاريخية"، على حدّ قول المنظمة.

ومن المتوقع الآن للإنتاج العالمي للقمح أن ينكمش بنسبة 0.7% ليصل إلى 769.5 ملايين طن هذا العام، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي لاستمرار حالة الجفاف في أمريكا الشمالية، وكذلك الأحوال الجوية السيئة في كازاخستان والاتحاد الروسي.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج العالمي من الحبوب الخشنة بنسبة 1.3% في عام 2021 فيبلغ 499.1 مليون طن، حتى مع توقع انكماش الإنتاج في البرازيل. ومن المتوقع للإنتاج العالمي للأرز أن يرتفع بنسبة 0.9% سنويًا ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق أي 519 مليون طن، مدعومًا بمحاصيل قياسية في فييت نام.

ويتوقع للتجارة العالمية بالحبوب حاليًا أن تنخفض في الفترة 2021-2022 إذ ستتقلص بنسبة 1.3% لتصل إلى 466 مليون طن، مع توقع انخفاض على مستوى القمح والحبوب الخشنة يعدّل كفّة ارتفاع معدلات التجارة العالمية بالأرز.