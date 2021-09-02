التعليم العالي تمد فترة إدارتها لـ4 معاهد تعليمية بالتجمع الخامس لمدة عام

نشرت الوقائع الوقائع المصریة – ملحق الجريدة الرسمية - قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رقم ٣٠٢٩ لسنة ٢٠٢١، بمد فترة الاستيلاء المؤقت على المعاهد الأربعة التابعة لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع بالتجمع الخامس وهى: المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا، والمعهد العالى للفنون التطبيقية، المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والمعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية .

ونص القرار على أن تمد فترة الاستيلاء لمدة عام ثانٍ يبدأ من ١ أغسطس ٢٠٢١ أو حتى انتهاء التحقيقـات وإزالة كل أسـباب الاستيلاء المؤقت.

وكلف القرار جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما جاء فيه من تاريخ صدوره.