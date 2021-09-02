 التعليم العالي تمد فترة إدارتها لـ4 معاهد تعليمية بالتجمع الخامس لمدة عام - بوابة الشروق
الخميس 2 سبتمبر 2021 12:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

التعليم العالي تمد فترة إدارتها لـ4 معاهد تعليمية بالتجمع الخامس لمدة عام

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
محمد نابليون
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 12:08 م

نشرت الوقائع الوقائع المصریة – ملحق الجريدة الرسمية - قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رقم ٣٠٢٩ لسنة ٢٠٢١، بمد فترة الاستيلاء المؤقت على المعاهد الأربعة التابعة لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع بالتجمع الخامس وهى: المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا، والمعهد العالى للفنون التطبيقية، المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والمعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية .

ونص القرار على أن تمد فترة الاستيلاء لمدة عام ثانٍ يبدأ من ١ أغسطس ٢٠٢١ أو حتى انتهاء التحقيقـات وإزالة كل أسـباب الاستيلاء المؤقت.

وكلف القرار جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما جاء فيه من تاريخ صدوره.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك