وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض

توفي الفنان ماهر سليم، مساء اليوم الأربعاء، داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان ماهر سليم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال منير مكرم: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن يشيع الجثمان الى مثواه الاخير من المستشفي بعد صلاة ظهر " الخميس" بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.