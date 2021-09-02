وزير النفط الإيراني: العقوبات الأمريكية حرمتنا من 100 مليار دولار عوائد نفطية

صرح وزير النفط الإيراني جواد اوجي بأن العقوبات الأمريكية أدت إلى حرمان بلاده من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"العقوبات الأمريكية الظالمة أدت إلى حرمان إيران من إنتاج مليار و 800 مليون برميل من النفط، وأكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية، خلال الفترة من أبريل 2018 إلى 2021، في الوقت الذي كنا فيه بحاجة ماسة إلى توفير ضرورات واحتياجات البلاد، ومن بينها مكافحة جائحة كورونا".

وأكد أن إيران، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ورغم الضغوط الممارسة ضدها بسبب العقوبات، فإنها تدعم دوما مبدأ التعاون بين تحالف "أوبك بلس"، وقد أثبتت التزامها بمبادئ هذا التعاون وأهدافه.

وشدد على أن إيران مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى ممكن بمجرد رفع العقوبات الأمريكية، من أجل التعويض عن خسائرها الكبيرة.