دراسة: فينيسيا مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من متر خلال العقود المقبلة

حذر باحثون في مجال المناخ والشؤون البحرية من أنه من المتوقع أن تواجه منطقة فينيسيا بإيطاليا ارتفاعاً لمنسوب مياه البحر بأكثر من متر واحد في غضون العقود المقبلة.



ومثلت فيضانات فينيسيا قضية ملحة لعدة سنوات، واكتسبت ضرورة ملحة جديدة بعد أن غمرت أعلى موجة من المياه منذ أكثر من 50 عاما جزءا كبيرا من المدينة العائمة المدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في نوفمبر 2019.



وذكرت البحوث التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة "ناتشورال هازردز أند إيرث سيستم" أنه إذا لم يتباطأ تغير المناخ بشكل كبير، فمن الممكن حدوث زيادة تصل إلى 120 سنتيمترا بحلول عام 2100. بل إنه من المتوقع حدوث ارتفاع قدره 170 سنتيمترا في ظل سيناريو آخر أكثر تشددا.



وحذر العلماء من أن ارتفاع مستوى سطح البحر يجب أن يؤخذ على وجه السرعة في الاعتبار في التخطيط الحضري في فينيسيا.



واستثمرت الحكومة الإيطالية مليارات اليوروهات في نظام حواجز مثير للجدل لمكافحة الفيضانات لحماية فينيسيا، والذي تم تفعيله بنجاح لأول مرة في العام الماضي.



ووفقا لتوقعات العلماء، يجب أن يظل الحاجز مغلقا معظم العام اعتبارا من عام 2075 فصاعدا لحماية المدينة من البحر.



ومع ذلك، يمكن أن يلحق ذلك ضررا أكثر مما يفيد، لأن النظام الإيكولوجي الحساس للبحيرة سيلحق به الضرر بسبب الاستخدام المطول للحواجز وستكون هناك عواقب سلبية على الاقتصاد.



وأجريت الدراسة في إطار تعاون بين جامعات في فينيسيا وليتشي، ومعهد العلوم البحرية الإيطالي.