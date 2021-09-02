مراقبون يرجحون تراجع التضخم فى تركيا مع انخفاض أسعار السيارات

رجح مراقبون أن يتراجع التضخم في تركيا في أغسطس الماضي جراء انخفاض أسعار السيارات، غير أن هذا الانخفاض ربما لن يكون بدرجة كافية تسمح بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر كما يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان.



ومن المقرر أن تظهر بيانات ستصدر غدا الجمعة ارتفاع معدل نمو الأسعار بنسبة 75ر18% على أساس سنوي في آب/ أغسطس، منخفضا من 95ر18% في الشهر السابق عليه، وفقا لمتوسط توقعات 21 محللا وخبير اقتصاد استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج للأنباء.



غير أن سبعة خبراء اقتصاد يتوقعون أن يدفع بعض الارتفاع في أسعار السلع والأغذية التضخم للصعود أكثر.



وكانت تغييرات على ضرائب بعض سيارات الركوب الشهر الماضي قد خفضت الأسعار النهائية بحوالي 15% لسيارة يصل سعرها إلى 300 ألف ليرة (300ر36 ألف دولار).



كما مددت تركيا الخصومات لإيجارات الأعمال، وخدمات تقديم الأطعمة والنقل حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري.



وتراجعت أسعار النفط العالمية في آب/ أغسطس، بينما ارتفعت قيمة الليرة بنسبة 7ر1% أمام الدولار، ما يخفف أيضا بعض الضغوط على التضخم.



ولا تزال العملة التركية منخفضة بأكثر من 12% منذ التعيين المفاجئ لشهاب قاوجي أوغلو محافظا للبنك المركزي التركي في آذار/ مارس.



وقاوجي أوغلو، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% لاجتماع خامس الشهر الماضي، هو المحافظ الرابع للبنك المركزي منذ عام 2019، مع عزل الرئيس أسلافه الثلاثة.