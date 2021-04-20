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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق زرع القوقعة بالمستشفى التعليمي العالمي بالجامعة من الانتهاء من قوائم انتظار زرع القوقعة بنسبة 100% خلال شهر يوليو الماضي.

وأكد رئيس الجامعة، أن مستشفيات طنطا الجامعية شاركت بشكل فعال في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار، وتخفيف معاناة وآلام المصريين بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

وأشار الدكتور أحمد غنيم عميد طب كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى استمرار عملية التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح أنه تم إجراء 39 عملية زراعة قوقعة كان آخرهم 9 عمليات خلال شهر يوليو الماضي.

وأشاد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بجهود فريق زرع القوقعة، وعلى رأسهم الدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة السابق، والدكتور أيمن محمد فؤاد الشيخ منسق قوائم الانتظار، وجميع فريق العمل بزرع القوقعة، مشيدًا كذلك بجهود الدكتور مجدي عيسى الرئيس الحالي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة طنطا.