منافس سوجا في انتخابات رئاسة الحزب الياباني الحاكم يتعهد بحزمة للإغاثة من كورونا

تعهد وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا، بحزمة اقتصادية تقدر قيمتها بعشرات التريليونات من الين لاحتواء أزمة فيروس كورونا، وذلك في إطار برنامجه السياسي للانتخابات الرئاسية المقبلة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

كما تعهد كيشيدا -64 عاما- الذي أعلن سعيه خوض سباق رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي في 29 سبتمبر في مواجهة رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا، بخفض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الرعاية الطبية إلى الصفر وتأمين أسرة كافية في المستشفيات لمرضى كوفيد-19 فضلا عن إنشاء وكالة لإدارة الأزمات الصحية تمارس قيادة قوية في أوقات أزمات الصحة العامة.

وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي -نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الخميس- "هناك العديد من الأصوات بين الناس ترى أن الحكومة لا تقدم تفسيرات كافية حول تعاملها مع فيروس كورونا، وأنها متفائلة للغاية بشأن قدرتها على استيعاب الوضع".

وأضاف: "سأضع في اعتباري دائما أسوأ السيناريوهات المحتملة في إدارة الأزمة، دون التفكير في أنها ستكون على ما يرام على الأغلب"، مستعرضا موقفه بالتركيز على إدارة الأزمة وسط تزايد الاستياء العام من إجراءات الحكومة لمكافحة الفيروسات.