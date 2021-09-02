العراق: 56 حالة وفاة و6948 إصابة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 20 ألفا و934 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 6948 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و902 ألف و407 إصابات.

وأشار التقرير إلى شفاء 725 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و748 ألفا و758.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 38 ألفا و974 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 3 ملايين و571 ألفا و321 شخصا.