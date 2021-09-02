تتوقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"الفاو" أن يرتفع استخدام الحبوب على مستوى العالم في الفترة 2021/2022 بنسبة 1.4 في المائة عن السنة التسويقية المنصرمة ليبلغ 809 2 ملايين طن، مدعومًا بنمو قوي في استخدام الأعلاف فضلًا عن معدلات أعلى لاستهلاك الأغذية.

وخُفّضت توقعات شهر يوليو للمخزون العالمي من الحبوب بحلول نهاية المواسم في عام 2022 إلى 809 ملايين طن، بتراجع بنسبة 0.9 في المائة عن مستويات بداية المواسم. وإن المخزون العالمي من الأرز على المسار الصحيح لبلوغ ثاني أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، في حين من المتوقع أن يؤدي الطقس الجاف إلى خفض المخزون من القمح - مع بلوغ مخزون نهاية الموسم لدى الولايات المتحدة الأمريكية أدنى مستوياته في فترة ثماني سنوات، وهبوط نظيره في كندا إلى أدنى مستوياته في فترة أربعين عامًا.

وبشكل عام، يتوقع لنسب مخزون الحبوب إلى استخدامها على المستوى العالمي أن تبلغ نسبة 28.1 في المائة، ما يشكّل انخفاضًا عن نسبة الـ 29.9 في المائة التي سجلت في الفترة 2021/2022 ".