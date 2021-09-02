تجديد الثقة للمحارب القديم علي عبد المنعم أمينا للحزب الناصري بالمنيا

أصدر المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، قرارا بتجديد الثقة لعلي عبد المنعم مرسي، المحارب القديم بالقوات المسلحة، أمينا عام لمحافظة المنيا للحزب وعضوا للأمانة العامة، بعد الانتهاء الرسمي من تشكيل أمانة محافظة المنيا، وبعد انعقاد المؤتمر العام السادس للحزب.

وكان الحزب العربي الديمقراطي الناصري قد عقد مؤتمره العام السادس تحت عنوان "دورة الشهداء: سيد عبد الغني، محمد الأشقر، عبد الرحمن الجوهري"، وذلك في مقر الحزب في القاهرة بحضور 320 عضوًا من مجموع أعضاء الجمعية العمومية البالغ 420 عضوا ينتمون إلى 18 محافظة من أصل 27 محافظة في مصر، وهم يشكلون 80 بالمئة من مجموع الأعضاء.

ويعد هذا التمثيل غير مسبوق في الانتخابات الحزبية المصرية التي كانت تصل إلى 65 بالمئة في أحسن أحوالها، ووصل تمدد المشاركين إلى الشارع العام، فيما تولت وزارة الداخلية تأمين المؤتمر العام وتنظيم السير.

وفاز برئاسة الحزب المهندس محمد النمر بالحصول على 159 صوتا، في حين نال حسن محمد حسن (43 صوتا)، ومحمد حسام الدين (11 صوتا)، وسيد عبد الرازق (7 أصوات)، وتم التوافق على حسام جمال الدين نائبا أول لرئيس الحزب فيما نال نواب الرئيس الثلاثة: يوسف عبده (197 صوتا)، والمهندس أحمد حسين عبد العال (196 صوتا)، وجمال منصور (126 صوتا).