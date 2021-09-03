هنا الزاهد عن إصابتها بكورونا: أحمد فهمي قالي ابعدي عني

روت الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا وهي موجودة خارج مصر لتصوير أحد أفلامها مع الفنان أحمد حاتم.



وقالت خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عل شاشة "cbc"، مساء الخميس، إنها أثناء تقديم أحد المشاهد، فوجئت بالمساعدة الخاصة بها وتنادي عليها بصوت مرتفع "يا أستاذة.. إنتي عندك كورونا".



وأضافت: "كان أحمد حاتم واقف قصادي، بصينا لبعض، والناس كلها في ذهول.. كله لبس الكمامات".



وأشارت إلى أنها تخاف على نفسها منذ ظهور وباء كورونا، ولا تنزع الكمامة إلا أثناء التصوير، موضحة أنها انتابتها حالة توتر لكن المخرج حاول طمأنتها وقال لها: "اهدي، اهدي، إنتي لو عندك كورونا فكلنا لبسنا".



وتحدثت هنا عن طريقة تعامل زوجها الفنان أحمد فهمي معها بعد إصابتها، قائلة: "كان رافض يتعامل معايا.. وكان دايما يقولي ابعدي، متقربيش، وكنا بنتكلم من وراء الزجاج.. الحاجات دي كانت بتأثر في نفسيتي جدا، وقولتله لو إنت اللي تعبان مكنتش هاعمل كده".